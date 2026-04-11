Batman İl Emniyet Müdürü Kaba şehitlerin mezarını ziyaret etti
Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Polis Haftası dolayısıyla şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.
Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Polis Haftası dolayısıyla şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitlerin kabirleri başında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Kaba, programın ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen