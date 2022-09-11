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Batman haberleri... Batman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi

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Batman haberleri... Batman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi

Batman haberleri... Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

H.G. idaresindeki traktöre binen 72 yaşındaki Salih Özmen, Kırkat Göleti mevkisinde araçtan düştü.

Ağır yaralanan Özmen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü H.G'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Özmen'in cenazesi ilçedeki Pınarbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel

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