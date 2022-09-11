Batman haberleri... Batman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi Güncel Haberler Batman haberleri... Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti. Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti. H.G. idaresindeki traktöre binen 72 yaşındaki Salih Özmen, Kırkat Göleti mevkisinde araçtan düştü. Ağır yaralanan Özmen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.G'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Özmen'in cenazesi ilçedeki Pınarbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Torlak Batman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Batman haberleri... Batman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.