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Batman haber | Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüldü

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Batman gündem haberine göre - Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüldü Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Batman'ın Gercüş kırsalında vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

- Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüldü

BATMAN - Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Batman'ın Gercüş kırsalında vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kamera kaydında, su samurun kırsalda dolaşmakta olduğu ve vatandaşların kendisini çektiğini gördükten sonra kaçarak Gercüş göletine girdiği görüldü. Vatandaşlar bölgede ilk defa su samuru gördüklerini belirterek, yetkililerin nesli tükenmekte olan su samuruna sahip çıkması talebinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Güncel

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