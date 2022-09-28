Drama yöntemi ile İngilizce eğitimi alan 19 çocuk sertifika aldı Güncel Haberler Batman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen drama tekniğiyle İngilizce kursunu tamamlayan 19 çocuğa sertifika verildi. Batman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen drama tekniğiyle İngilizce kursunu tamamlayan 19 çocuğa sertifika verildi. Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen törene Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş ve aileler katıldı. 6 aylık drama yöntemi ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Başaran'dan İngilizce eğitimi alan çocuklar hazırladıkları gösterimi sundu. Daha sonra kursu tamamlayan 19 çocuğa sertifikaları verildi. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, yaptığı konuşmada, 7-13 yaş aralığındaki 19 çocuğun drama yöntemiyle İngilizce eğitimi aldığını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Drama ve oyun ile çocukların vakit geçirecekleri, akranlarıyla eğlenceli bir zaman diliminde öğrenmelerine olanak sağlayan bir uygulamayı gerçekleştirdik. Bu yıl da yeniden tekrarını uygulamak istiyoruz. 19 evladımız, yarının gençleri şimdiden yabancı dilleri öğrenmelerine vesile olmanın kıvancını yaşıyoruz." Güncel Kaynak: AA / İbrahim Toprak Batman Üniversitesi İdris Demir Batman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Drama yöntemi ile İngilizce eğitimi alan 19 çocuk sertifika aldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.