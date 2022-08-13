Haber : Batman gündem: Gercüş'te boğulma vakalarına karşı broşürle uyarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman gündem: Gercüş'te boğulma vakalarına karşı broşürle uyarı

 - Güncelleme:
Batman gündem: Gercüş'te boğulma vakalarına karşı broşürle uyarı

Batman gündem haberi: Batman'ın Gercüş ilçesinde jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları broşürle dikkatli olunması yönünde uyarıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları broşürle dikkatli olunması yönünde uyarıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırkat Göleti'ndeki mesire alanının belirli noktalarına uyarıcı broşür astı.

Ekipler ayrıca boğulma vakalarının önüne geçilmesi için vatandaşlara da broşür dağıttı.???????

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Jandarma Gercüş Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title