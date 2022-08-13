Batman gündem: Gercüş'te boğulma vakalarına karşı broşürle uyarı Batman gündem haberi: Batman'ın Gercüş ilçesinde jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları broşürle dikkatli olunması yönünde uyarıyor. Batman'ın Gercüş ilçesinde jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları broşürle dikkatli olunması yönünde uyarıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırkat Göleti'ndeki mesire alanının belirli noktalarına uyarıcı broşür astı. Ekipler ayrıca boğulma vakalarının önüne geçilmesi için vatandaşlara da broşür dağıttı.??????? Güncel AA / İbrahim Torlak Jandarma Gercüş Batman Güncel Haberler

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