Haberler

Gercüş'te kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BATMAN’ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, 22: 00 sıralarında Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen ve Midyat'tan Batman istikametine seyir halinde olan 34 CSG 570 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araçtaki T.E.D. (22) ve U.D. (20) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma tamam! Leao adım adım Galatasaray'a geliyor

Rafael Leao Türkiye'ye geliyor!
Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Demirovic olmadı, Galatasaray bombayı bir başka yıldızla patlatıyor

Demirovic olmadı, Galatasaray bombayı bir başka yıldızla patlatıyor
Turu tek başına getirdi! Sen neymişsin be Ederson

Sen neymişsin be Ederson!
Şampiyonlar Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek

Bu gece 18 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti
Manisa'da hastalardan ameliyat için para aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

Hastanın şikayetiyle ortaya çıktı! Doktordan akılalmaz vurgun
Lyon maçı biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşımlar

Maç biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşım