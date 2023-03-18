Batman'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında iki tır yan yattı, bir kişi yaralandı.

Batman'da meydana gelen trafik kazasında iki tır yan yattı, bir kişi yaralandı.

Batman- Kozluk kara yolu Samanyolu mevkisinde Murat Özbay idaresindeki 49 AAD 773 plakalı un yüklü tır devrilerek yan yattı.

Arkasından gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 56 AAK 547 plakalı kum yüklü tır da yan yatan tıra çarpmamak için manevra yapması sonucu devrildi.

Kazanın bildirilmesin üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan tır şoförü Murat Özbey, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.