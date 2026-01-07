Haberler

Batman'da Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Batman'da Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Güncelleme:
Batman'da TOKİ'nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 3 bin 810 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, güvenli konutların önemini vurguladı.

Batman'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 3 bin 810 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Necat Nasıroğulu Külliyesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen kura töreninde yaptığı konuşmada, Batman için gerçekleştirilen Yüzyılın Konut Projesi kurasının hayırlı olmasını diledi.

TOKİ'nin ülkenin sınırlarını aşan uluslararası üne kavuşmuş, çok kıymetli bir marka olduğunu anlatan Suver, TOKİ'nin depreme karşı güvenli ve sağlam konutlar inşa ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde TOKİ'nin yaptığı binaların yıkılmadığını anımsatan Suver, vatandaşların depreme dayanıklı binalarda yaşamaları için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Suver, "Bugün burada 500 bin konutun Batman'a düşen kısmıyla alakalı kura çekilecek. Vatandaşlarımızın Cenab-ı Hak'tan o yuvalarda uzun ve sağlıklı ömür sürmelerini diliyorum." dedi.

Vali Ekrem Canalp de TOKİ'nin güvenilirliğini ispatladığını söyledi.

Canalp, "Son depremler bir kez daha kanıtladı ki TOKİ'mizin yapmış olduğu konutlar Türkiye'deki en güvenli konutlardır. TOKİ'nin yapmış olduğu konutlarda yıkılan bina olmadı. TOKİ yaptığı konutlarda güvenlik standartlarını en üst düzeyde tutmayı başarmış olan bir kurumumuzdur." ifadelerini kullandı.

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt ise mart ay içerisinde tüm şehirlerde kuraların tamamlanarak 500 bin hak sahibinin belirleneceğini kaydetti.

500 bin sosyal konut projesinin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olduğunu ifade eden Bayburt, şunları aktardı:

"Bu konutlar yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva olacaktır. Kampanyaya Batman merkez başta olmak üzere Kozluk, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf ve Sason ilçelerimizde 26 bin 747 vatandaşımızın başvurusu olmuştur. Batman'da toplam 3 bin 810 hak sahibi belirlenecektir."

Konuşmaların ardından çekilen kura ile hak sahipleri belirlendi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
500

