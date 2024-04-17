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Batman'da Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

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Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi ve bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer sonrasında öğrencilere boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarma personelleri tarafından Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminerin ardından öğrencilere boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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