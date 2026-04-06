Batman'da yolcu otobüsünde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BATMAN'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Diktepe Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Aramada bir valizin içerisinde 3 kilogram uyuşturucu ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden S.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı