Batman'da kar ve heyelan nedeniyle 112 yerleşim yerinin yolu kapandı

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde meydana gelen yoğun kar yağışı ve heyelanlar nedeniyle 44 köy ve 68 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışma başlattı.

Sason ve Kozluk ilçelerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Sason ilçesinde 31 köy ve 40 mezra yolu kar ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Kozluk ilçesinde ise 13 köy ve 28 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yolların yeniden ulaşıma açılması için ilçe özel idare ekipleri iş makineleriyle sahada çalışma yürütüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
