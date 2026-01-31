Sason'da kar nedeniyle kapanan köy yolunda cenaze için çalışma yapıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 47 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Köyde vefat eden bir kişinin defni için yol kardan temizlendi.

Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 12 köy ve 35 mezra olmak üzere 47 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdü. Dörtbölük köyü Bozdoğan mezrasında hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin defnedilmesi için dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kapanan köy yolunu kardan temizledi. Cenaze, defin işlemi için mezarlığa götürüldü. Defnin ardından cenazeye katılanların dönüşünün sağlanması amacıyla tekrar kapanan yol ekiplerce yeniden ulaşıma açıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,