Gercüş'te 3 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yakıtlı, Ulaş ve Vergili köylerinin yolları ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Gercüş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yakıtlı, Ulaş ve Vergili köylerinin yolları ulaşıma kapandı. ilçe özel idare ekipleri kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
