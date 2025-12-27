Gercüş'te 3 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekiplerinin yolları açma çalışması sürüyor.

Gercüş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yakıtlı, Ulaş ve Vergili köylerinin yolları ulaşıma kapandı. ilçe özel idare ekipleri kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.