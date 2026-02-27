Batman'da 115 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Batman'da etkili olan yoğun kar yağışı sonucu Sason ve Kozluk ilçelerinde toplam 115 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.
BATMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 115 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 28 köy ve 62 mezra, Kozluk ilçesinde 5 köy ve 20 mezra olmak üzere toplam 115 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için ilçe özel idare ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı