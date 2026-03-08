Haberler

Batman'da 426 kilometrelik yol ağı kardan kapandı

Güncelleme:
Batman'da etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, 107 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. İl ve İlçe Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

BATMAN'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent genelindeki 107 yerleşim yerinin 426 kilometrelik yolu kardan kapandı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Gercüş ilçesinde 12 köy, Kozluk ilçesinde 11 köy ve 21 mezra ile Sason ilçesinde 29 köy ve 34 mezranın yolu olmak üzere toplamda 107 yerleşim yerinin 426 kilometrelik yolu kardan kapandı. İl ve İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

