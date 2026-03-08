Batman'da 426 kilometrelik yol ağı kardan kapandı

BATMAN'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent genelindeki 107 yerleşim yerinin 426 kilometrelik yolu kardan kapandı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Gercüş ilçesinde 12 köy, Kozluk ilçesinde 11 köy ve 21 mezra ile Sason ilçesinde 29 köy ve 34 mezranın yolu olmak üzere toplamda 107 yerleşim yerinin 426 kilometrelik yolu kardan kapandı. İl ve İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı