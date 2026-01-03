Haberler

Batman'da yolu kardan kapanan 333 yerleşim yeri yolundan 158'i açıldı

Batman'da etkili olan yoğun kar nedeniyle kapanan 333 yerleşim yeri yolundan 158'i, il ve ilçe özel idare ekipleri tarafından açıldı. Hasankeyf'teki karla mücadele çalışmaları dronla görüntülendi.

BATMAN'da etkili olan yoğun kar nedeniyle kapanan 333 yerleşim yeri yolundan 158'i, il ve ilçe özel idare ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Hasankeyf'te yürütülen karla mücadele çalışmaları ise dronla kaydedildi.

Kentte son 1 hafta içinde etkili olan yoğun kar nedeniyle kapanan 333 yerleşim yeri yolundan 158'i, il ve ilçe özel idare ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kapalı durumda olan ilçelerden Gercüş'te 27, Hasankeyf'te 1, Kozluk'ta 72 ve Sason'da 75 olmak üzere toplamda 175 yerleşim yerinin 561 kilometrelik yolunda ise ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan Hasankeyf ilçesinde yürütülen yol açma çalışması dronla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
