Batman'da Yasaklı Bahis Operasyonu: 4 Tutuklama

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Jandarma, yasa dışı çevrim içi bahis oynatıcılarına yönelik bir çalışma yürüttü ve 10 cep telefonu ile 2 bilgisayar ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı çevrim içi bahis oynatılmasına aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 10 cep telefonu ve 2 bilgisayar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
