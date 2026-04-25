Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen adrese yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Operasyonda "finans evi" olarak kullanılan adreste Ö.A, K.T, H.E. ve O.N.Ş. suçüstü yakalandı.

Operasyon anında bilgisayarlarda açık olan panelin, toplam 127 milyon 794 bin 892 lira işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.

Adreste yapılan aramada 2 kilo 200 gram toz esrar, 1 kilo 700 gram skunk, 6 cep telefonu ile dizüstü bilgisayar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
