Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda İki Tutuklama

Güncelleme:
Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, yasadışı çevrim içi bahis oynatmakla suçlanan 2 zanlı tutuklandı. Jandarma, operasyonda ele geçirilen cep telefonları ve bilgisayarlarla birlikte zanlıları gözaltına aldı.

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı çevrim içi bahis oynatılmasına aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 sim kart ele geçirildi, M.E. ve F.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
