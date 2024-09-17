Batman'da Yarışan Araçların Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı

BATMAN'da yarıştıkları öne sürülen iki otomobilin çarpıştığı kazada Muhammed Furkan Ergü (25) hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Batman Güney Çevreyolu Balpınar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüleri yarışan iki otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrularak takla atan otomobiller, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobillerde bulunan Muhammed Furkan Ergü, V.Ç. (26), H.İ.Y. (26), B.O. (26) ve Ş.D. (26) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Muhammed Furkan Ergü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ergü'nün cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin de hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.