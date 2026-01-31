Haberler

Batman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Güncelleme:
Kozluk ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için İl Özel İdaresi ekiplerince doğaya yem bırakıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekiplerince kış şartlarının ağırlaştığı bölgelerde yaban hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Açıklamada, zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmaların gerçekleştirildiği belirtilerek, kuşlar ve yaban hayvanları için çeşitli yemlerin uygun noktalara bırakıldığı kaydedildi.

