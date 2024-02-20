Batman'da Şehit Eşi ve Gazi Öğrenciler Okulu Ziyaret Etti

Batman'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi" çerçevesinde düzenlenen programda bir okulu ziyaret eden şehit eşi ile gazi öğrencilerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi" kapsamında Gaziantep'te 1 Mayıs 2016'da DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Erin'in eşi Rabia Erin ile terör saldırısında gazi olan Adnan Yavuz, Batman Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Erin ve Yavuz, öğrencilerle görüştü onlara şehitlik ve gazilik ile ilgili duygularını paylaştı.

Rabia Erin, öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Vatanın değerinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Erin, güvenlik güçlerinin zor şartlarda fedakarlıkla görev yaptığının bilinmesi gerektiğini aktardı.

Gazi Adnan Yavuz da, 2015'te Şırnak'ta görev yaparken bir patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandığını ve bir bacağını kaybettiğini anlattı.

Yavuz, bugüne kadar 53 ameliyat geçirdiğini belirtti.

Programa, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.