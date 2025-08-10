Batman'da Uyuşturucuyla Mücadele Etkinliği

Güncelleme:
Batman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında etkinlik düzenlendi. Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla gerçekleştirilen etkinlikte müzik dinletisi yapıldı ve ebeveynlere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Batman'da polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında broşür dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla Batman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin madde bağımlılığından uzak durması için etkinlik düzenlendi.

Kardelen Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, müzik dinletisi ve eğitici aktiviteler yapıldı.

Etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ebeveynlere bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekipler, UYUMA uygulaması hakkında da bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
