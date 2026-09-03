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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde şüpheli bir minibüs durduruldu.

Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramada, araçta bir valizin içerisine zulalanmış 7 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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