Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Aramada, lastiklere zulalanmış 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
