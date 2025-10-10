Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Gözaltında

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 400 gram sentetik kannabinoid ve hassas terazi ele geçirildi. İki zanlı M.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışmada, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 1 kilo 400 gram sentetik kannabinoid ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve S.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
