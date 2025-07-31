Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri tarafından tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 383 gram bonzai ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 61 parça halinde 383 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü

Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her saniyesi ürkütücü! 67 yaşındaki yaşlı adama hayatının şokunu yaşattılar

67 yaşındaki yaşlı adama hayatının şokunu yaşattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.