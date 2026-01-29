Batman'da bir tırda 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirildi ve bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde durdurulan tırda arama yapıldı.
Aramada, araçta zulalanmış 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
