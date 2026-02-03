Haberler

Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, torbacılık yapmakla suçlanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen uyuşturucular ve para ile birlikte, şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, torbacılık yöntemiyle uyuşturucu satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, torbacılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 815 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
