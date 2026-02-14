Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kent otogarına yolcu olarak gelen 2 kişi takibe alındı.
Otogardan ticari taksiye binerek ayrılmak isteyen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan aramada şüphelilere ait bir torbada 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.