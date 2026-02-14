Haberler

Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent otogarına yolcu olarak gelen 2 kişi takibe alındı.

Otogardan ticari taksiye binerek ayrılmak isteyen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramada şüphelilere ait bir torbada 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
