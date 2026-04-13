Batman'da çekicinin taşıdığı araçta 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çekicinin üzerindeki araçların birinde 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde durdurulan bir çekicinin üzerindeki araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, bir araca gizlenmiş 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan çekici sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.