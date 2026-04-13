Batman'da çekicinin taşıdığı araçta 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi
Batman'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir çekicinin üzerindeki araçlardan birinde 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çekicinin üzerindeki araçların birinde 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde durdurulan bir çekicinin üzerindeki araçlarda arama yapıldı.
Aramalarda, bir araca gizlenmiş 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan çekici sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak