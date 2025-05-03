Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı, 1'i Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı, 1'i Tutuklandı
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 51 parça halinde 19 gram kokain ve 1 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi. İki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda kente hava ve kara yolu ile gelen iki şüphelinin üst ve çantalarında yapılan aramalarda, 51 parça halinde 19 gram kokain ve 1 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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