Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.150 Kg Amfetamin Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'da düzenlenen operasyonda, bir otobüste yolculuk yapan şüphelinin çantasında 1 kilo 150 gram amfetamin hammaddesi ele geçirildi. Şüpheli M.İ. tutuklandı.

BATMAN'da düzenlenen operasyonda, otobüste yolculuk yapan bir şüphelinin çantasında 1 kilo 150 gram amfetamin hammaddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu, M.İ. isimli şüphelinin Adana'dan Batman'a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi alındı. Takibe alınan şüphelinin bulunduğu otobüs durduruldu. Narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada M.İ.'nin çantasında 1 kilo 150 gram amfetamin hammaddesi ele geçirildi. Yapılan incelemede, ele geçirilen maddenin işlenmesi halinde 172 kilo uyuşturucu elde edilebileceği ve piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon 400 bin TL olduğu belirtildi. M.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Mutlaka araştırılmalı

Samsunspor maçının faturasını 3 isme kesti: Mutlaka araştırılmalı
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.