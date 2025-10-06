Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.150 Kg Amfetamin Ele Geçirildi

BATMAN'da düzenlenen operasyonda, otobüste yolculuk yapan bir şüphelinin çantasında 1 kilo 150 gram amfetamin hammaddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu, M.İ. isimli şüphelinin Adana'dan Batman'a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi alındı. Takibe alınan şüphelinin bulunduğu otobüs durduruldu. Narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada M.İ.'nin çantasında 1 kilo 150 gram amfetamin hammaddesi ele geçirildi. Yapılan incelemede, ele geçirilen maddenin işlenmesi halinde 172 kilo uyuşturucu elde edilebileceği ve piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon 400 bin TL olduğu belirtildi. M.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,