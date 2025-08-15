Batman'da Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi Gerçekleştirildi

Batman'da Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman İl Sağlık Müdürlüğü, sigarayı bırakma kampanyası kapsamında sağlık profesyonellerine yönelik 'Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi' düzenledi. Eğitimde tütün bağımlılığının etkileri, bırakma yöntemleri ve destekleyici stratejiler ele alındı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce "Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sigarayı bırakma kampanyası kapsamında kent genelindeki hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde kurulacak sigara bırakma polikliniklerinin daha etkin hizmet verebilmesi amacıyla hekim, psikolog ve hemşirelerin katılımıyla eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, tütün bağımlılığının fizyolojik ve psikolojik etkileri, bırakma yöntemleri, ilaç tedavileri, danışmanlık teknikleri ve motivasyon artırıcı yaklaşımlar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz, sigaranın toplumun genel sağlık düzeyini de tehdit ettiğini belirtti.

Solmaz, sigara bırakmak isteyen her vatandaşa destek sağlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti

Babasının sokaktaki halini gören çocuğun kalbi dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.