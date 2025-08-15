Batman'da Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi Gerçekleştirildi

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce "Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sigarayı bırakma kampanyası kapsamında kent genelindeki hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde kurulacak sigara bırakma polikliniklerinin daha etkin hizmet verebilmesi amacıyla hekim, psikolog ve hemşirelerin katılımıyla eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, tütün bağımlılığının fizyolojik ve psikolojik etkileri, bırakma yöntemleri, ilaç tedavileri, danışmanlık teknikleri ve motivasyon artırıcı yaklaşımlar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz, sigaranın toplumun genel sağlık düzeyini de tehdit ettiğini belirtti.

Solmaz, sigara bırakmak isteyen her vatandaşa destek sağlayacaklarını kaydetti.