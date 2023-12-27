Batman'da Trafikte Merhamet ve Nezaket Etkinliği Düzenlendi

Batman'da TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Trafikte Merhamet ve Nezaket" temalı farkındalık etkinliği düzenledi.

Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sürücülerin yayalara karşı daha empati ve merhametle yaklaşmalarını teşvik edici pankart ve dövizler taşıdı.

Batman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de öğrencileri genel trafik kuralları konusunda bilgilendirip, etkinliğe destek verdi.

Öğrenciler adına açıklamada bulunan öğrenci Büşra Yıldırım, sürücülerin araç kullanırken çevredeki yayalara karşı dikkatli olmaları ve onlara öncelik tanımaları gerektiğini belirtti.