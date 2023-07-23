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Batman'da trafikte kapısı açık şekilde ilerleyen otomobil tehlike saçtı

Güncel Haberler

Batman'da bir otomobil, kapısı açık halde trafikte ilerledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Batman kent merkezi Çamlıtepe Mahallesi'nde aracın arkasında uzanan bir kişi arka kapıyı açarak otomobilin trafikte ilerlemesine aldırmadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken çevredeki vatandaşlardan ve trafikte ilerleyen diğer şoförlerden büyük tepki topladı.

Batman'da trafikte kapısı açık şekilde ilerleyen otomobil tehlike saçtı

BATMAN - Batman'da bir otomobil, kapısı açık halde trafikte ilerledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman kent merkezi Çamlıtepe Mahallesi'nde aracın arkasında uzanan bir kişi arka kapıyı açarak otomobilin trafikte ilerlemesine aldırmadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken çevredeki vatandaşlardan ve trafikte ilerleyen diğer şoförlerden büyük tepki topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Güncel

Batman Güncel Haberler

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