Batman'da trafikte kapısı açık şekilde ilerleyen otomobil tehlike saçtı

Batman'da bir otomobil, kapısı açık halde trafikte ilerledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Batman kent merkezi Çamlıtepe Mahallesi'nde aracın arkasında uzanan bir kişi arka kapıyı açarak otomobilin trafikte ilerlemesine aldırmadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken çevredeki vatandaşlardan ve trafikte ilerleyen diğer şoförlerden büyük tepki topladı.