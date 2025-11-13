Haberler

Batman'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Güncelleme:
Batman'da refüjdeki direğe çarparak takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

BATMAN'da refüjdeki direğe çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam 19: 30 sıralarında Güney çevreyolunda meydana geldi. S.B. (47) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada otomobildeki S.B. ile Ş.B. (45) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
