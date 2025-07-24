Batman'da trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var

Batman'da trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
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Batman'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Batman'da Binatlı köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

FECİ KAZADA ÖLÜLER VAR

Kazada, araçtaki Vehta Aydemir (50) ile Menfiye Toy (55) hayatını kaybetti, N.T. (56), T.T. (32), N.T. (5) ve M.T. (4) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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