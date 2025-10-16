Batman'da Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

BATMAN'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Mehmet Emin Demir (18), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Demir'e, Ö.F.Ş. idaresindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Demir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.F.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.