Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Batman'da meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada Zeynep Karahan hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Zeynep Karahan (54) hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu Kösetarla köyü yakınlarında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 07 AVM 357 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 56 AV 323 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep Karahan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
