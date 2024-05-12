Üye Girişi
Haberler

Batman'da Toz Taşınımı Nedeniyle Görüş Mesafesi ve Hava Kalitesi Düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü. Yağışla birlikte araçların üzeri çamurla kaplanınca oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

Batman'da Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

Dün öğleden sonra başlayan ve gece etkisini artıran toz taşınımının ardından yağmur başladı.

Görüş mesafesi ve hava kalitesinin düştüğü kentte yağışla birlikte araçların üzerinin çamurla kaplanması nedeniyle oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

Belde Mahallesi'nde oto yıkamacı İskender Aydın, toz taşınımı nedeniyle araçlarını yıkatmak isteyenlerin sıra oluşturduğunu belirtti.

Gece geç saatlere kadar hizmet verdiklerini ifade eden Aydın, "Toz bulutu ve yağmurdan dolayı işlerimiz yoğunlaştı. Normal çalışma saatlerimiz dışında da çalışıyor, vatandaşlara hizmet veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Afrika Suriye Batman Çevre Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title