Batman'da TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kozluk ilçesinde seyir halindeki bir TIR, park halindeki başka bir TIR'a çarptı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde Seyir halindeki TIR, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada sürücülerden 1'i öldü, diğeri de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde meydana geldi. F.Ç. yönetimindeki 23 EY 176 plakalı TIR, yol kenarında park halinde bulunan 01 TL 663 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde park halindeki TIR'ın şoförü S.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı şoför F.Ç. ise müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
