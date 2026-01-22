Haberler

Batman'da bir kahvehanede terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da bir kahvehaneye girerek terör örgütü propagandası yapan M.E.T. gözaltına alındı. Yüzü kapalı şüphelinin elinde yanıcı madde ile eylem çağrısı yaptığı tespit edildi.

Batman'da bir kahvehaneye girerek terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta Petrolkent Mahallesi Dicle Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede yüzü kapalı şüphelinin elinde yanıcı veya patlayıcı madde ile PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı, kahvede bulunanlara sokaklara çıkma ve eylem çağrısında bulunduğu ve görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör propagandası yapan M.E.T'nin adresi belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İkametinde yapılan aramada, olayda giydiği kıyafetler de bulunan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor

Bayrak provokasyonu için MSB'den açıklama: Gereği yapılıyor
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı