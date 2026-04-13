Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde tartıştığı H.O. (65) tarafından göğsünden bıçaklanan Çetin Çelik (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köyünde meydana geldi. Çetin Çelik ile H.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.O., yanındaki bıçakla Çelik'i göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetin Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetin Çelik'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

H.O. gözaltına alınırken, Jandarma ekipleri de köyde yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

