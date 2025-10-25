Haberler

Batman'da Tarihi Eser Operasyonu: 802 Sikke ve 29 Obje Ele Geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda Roma, Bizans, Osmanlı ve daha birçok döneme ait 802 sikke, 29 obje, 2 büst ve heykel ele geçirildi. Operasyon, Jandarma'nın Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 802 sikke, 29 obje, 2 büst, heykel ve 2 dedektör ele getirildi.

Batman Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan ekspertiz raporuna göre, ele geçirilen eserlerin Roma, Helenistik, Bizans, Osmanlı, Sasani, İslami ve Ermeni dönemlerine ait kültür varlıkları olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

