Batman'da Taksi Şoförünü Darp Edip Gasbeden 4 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Batman'da bir taksi şoförünü darbettikten sonra cep telefonunu ve 4 bin 500 lirasını gasbeden 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, GAP Mahallesi'nde bir taksiye binen 1'i kadın 4 kişi, sürücüyü darbettikten sonra cep telefonunu ve 4 bin 500 lirasını gasbetti.

İhbar üzerine taksiciyle görüşen polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerince R.T, İ.B, M.E.T. ve E.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
