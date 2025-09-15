Batman'da Taksi Şoförünü Darp Edip Gasbeden 4 Şüpheli Yakalandı

Batman'da bir taksi şoförünü darbettikten sonra gasbeden 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, GAP Mahallesi'nde bir taksiye binen 1'i kadın 4 kişi, sürücüyü darbettikten sonra cep telefonunu ve 4 bin 500 lirasını gasbetti.

İhbar üzerine taksiciyle görüşen polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerince R.T, İ.B, M.E.T. ve E.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.