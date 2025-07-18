Batman'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı

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Batman'da sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren 20 yaşındaki Mehmet Şirin Belgi, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'da sulama kanalına giren ve gözden kaybolan Mehmet Şirin Belgi (20), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Tilmerç Mahallesinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp kanala giren Mehmet Şirin Belgi, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gözden kaybolan Belgi'yi arkadaşları suya girerek kanaldan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Belgi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Belgi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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