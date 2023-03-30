Muhalefet liderleri için "Kafalarını keseriz" diyen şahıs gözaltında!

Batman'daki bir sokak röportajında Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yönelik "Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Biz cihada hazırız, onların kafalarını da keseriz" şeklinde tehdit içerikli ifadeler kullanan kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli İ.C.K, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İ.C.K'nin partileriyle bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

"KİRLİ VE UCUZ BİR ALGI OPERASYONUDUR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "29 Mart tarihinde Batman'da çekildiği iddia edilen bir sokak röportajında sarf edilen sözleri hiçbir şekilde kabul edilemez buluyoruz. Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra şahsı partimizle ilişkilendirmek, kirli ve ucuz bir algı operasyonudur."

ŞAHIS NE DEMİŞTİ?

Sokak röportajında cihada hazır olduklarını ifade eden şahıs, ''Bu köpeklere, ateistlere, kafirlere oy vermem. Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız. Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir. Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Biz cihada hazırız, onların kafalarını da keseriz." demişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN TEPKİ GELDİ

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız" karşılığını vermişti.