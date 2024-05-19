Üye Girişi
Haberler

Batman'da şimşekler geceyi aydınlattı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da gecenin ilerleyen saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Batman'da şimşekler geceyi aydınlattı

BATMAN - Batman'da gecenin ilerleyen saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından sağanak, kentte etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Geceyi aydınlatan şimşekler, Batıraman bölgesinde eşsiz bir görüntü ortaya çıkartırken, geceyi gündüze çeviren şimşekler, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Batman Şölen Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

 Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title