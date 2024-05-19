Batman'da şimşekler geceyi aydınlattı
Batman'da gecenin ilerleyen saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Batman'da şimşekler geceyi aydınlattı
BATMAN - Batman'da gecenin ilerleyen saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından sağanak, kentte etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Geceyi aydınlatan şimşekler, Batıraman bölgesinde eşsiz bir görüntü ortaya çıkartırken, geceyi gündüze çeviren şimşekler, kartpostallık görüntü oluşturdu.